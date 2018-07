Greifswald: Auto überschlägt sich - Fahrer unter Alkohol und Drogen

von svz.de

08. Juli 2018, 15:39 Uhr

= Greifswald (dpa/lmv) - Einen Verkehrsunfall mit Überschlag hat ein junger Autofahrer am Sonntagmorgen in Greifswald unversehrt überstanden. Der 23-Jährige hatte in einer Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug verloren, kam von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Bordstein und überschlug sich mit dem Wagen, teilte die Polizei mit. Das Auto blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 23-jährige Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte aber kurze Zeit später durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Später stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol und Drogen konsumiert hatte und ohne Führerschein unterwegs war.