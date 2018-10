Greifswald: Aufsteller der AfD beschädigt

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

12. Oktober 2018, 21:05 Uhr

Ein Hinweisgeber hat der Polizei am Freitag, den 12. Oktober 2018, eine Sachbeschädigung an einem Aufsteller vor dem AfD-Wahlkreisbüro in der Straße Am Mühlentor in Greifswald mitgeteilt. Mutmaßlich zwischen 09:10 Uhr und 09:25 Uhr haben der oder die unbekannten Täter den Metall-Werbeaufsteller, der an einem Lichtmast gesichert war, umgetreten und beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0395/5582-2224 zu melden oder sich an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.