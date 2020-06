Greifswald: 12-jährige Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

von Polizeiinspektion Anklam

19. Juni 2020, 13:35 Uhr

Heute Vormittag (19. Juni 2020, gegen 9.30 Uhr) ereignete sich in der Wolgaster Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos und einer Radfahrerin. Die 12-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 69-jährige Fahrer eines Hyundai die Tallinner Straße und wollte nach rechts in die Wolgaster Straße abbiegen. Dabei übersah er vermutlich das Mädchen, welches auf dem Radweg von der Vitus-Bering-Straße kommend in Richtung Talliner Straße unterwegs war, und stoß mit ihr zusammen. Der Fahrer versuchte auszuweichen, was ihm leider nicht gelang. Er kollidierte anschließend mit einem weiteren Fahrzeug.

Das Mädchen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.