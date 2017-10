Görmin: Kinder verursachen Großbrand in Strohlager

von svz.de

erstellt am 23.Okt.2017 | 07:51 Uhr

Drei Kinder haben vermutlich einen verheerenden Brand in einem Strohlager in Görmin im Landkreis Vorpommern- Greifswald ausgelöst. Nach Polizeiangaben sollen sie am Sonntagnachmittag Stroh unter einem Unterstand mit einem Feuerzeug angezündet haben. Dadurch brannten schließlich rund 500 Strohballen und der Unterstand ab. Rund 50 Feuerwehrleute von vier Freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand nicht stoppen. Es entstand ein hoher Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt.