Göhren-Lebbin: Eine schwer verletzte Person bei Verkehrsunfall mit Segways

von svz.de

01. Oktober 2018, 19:12 Uhr

Am heutigen Montagnachmittag kam es in der Ortschaft Göhren-Lebbin zu einem Verkehrsunfall, als eine Gruppe von fünf Personen mit Segways in einem Fußgängerbereich unterwegs war. Als der letzte, ein 55-jähriger Fahrer eines solchen elektrisch getrieben Fahrzeuges, den vor ihm fahrenden 58-Jährigen überholen wollte, streifte er ihn und brachte ihn zu Fall. Durch den Aufprall verletzte sich dieser vermutlich schwer. Zur Feststellung der möglichen Verletzungen und deren Behandlung wurde er ins Klinikum nach Plau am See gebracht. Ein Sachschaden an einem der beteiligten Fahrzeuge entstand nicht.