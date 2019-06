von svz.de

30. Juni 2019, 20:27 Uhr

In der Nacht zu Freitag entwendeten Unbekannte aus einem in einem Waldgebiet bei Glöwen stehenden Harvester zirka 300 Liter Diesel. An einer weiteren Arbeitsmaschine wurde der Kraftstofftank aufgebohrt und ebenfalls Dieselkraftstoff entwendet. Ein Gesamtschaden von zirka 800 Euro ist entstanden.