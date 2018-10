Gesuchter Dieb auf Usedom festgenommen

von svz.de

19. Oktober 2018, 13:38 Uhr

In den frühen Morgenstunden ging der Polizei heute auf der Insel Usedom ein per Haftbefehl gesuchter Straftäter ins Netz. Einsatzkräfte des Landesbereitschaftspolizeiamts M-V kontrollierten im Seebad Bansin ein Auto, in dem sich ein 34-jähriger polnischer Staatsangehöriger befand. Im Rahmen der Überprüfung der Personalien konnte ermittelt werden, dass dieser bereits seit Dezember 2015 per europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Weiterhin wurde bekannt, dass der Pole in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung trat, wobei es in den meisten Fällen um Diebstähle ging.

Die Person wurde daraufhin festgenommen. Bei der Durchsuchung des Wagens konnten die Beamten unter anderem diverse Einbruchswerkzeuge auffinden und sicherstellen. Die Kriminalpolizei prüft im Rahmen der Ermittlungen einen Tatzusammenhang zwischen dem Festgenommenen und vergangenen Diebstählen. Der 34-Jährige wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.