Gerdshagen: Radlader an Siloanlage ausgebrannt - Ursache unklar

von Winfried Wagner

20. November 2019, 09:10 Uhr

An einer landwirtschaftlichen Siloanlage bei Gerdshagen (Landkreis Rostock) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Radlader in Flammen aufgegangen. Der Schaden wird auf 80 000 Euro geschätzt, wie ein Polizeisprecher in Rostock am Morgen sagte. Die Brandursache sei noch unklar, das Gelände sei frei zugänglich.

Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge oder Einrichtungen verhindern, den Radlader aber nicht mehr retten.