Gegensee: Diebstahl eines Krad

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

25. August 2019, 14:08 Uhr

Am Sonntag gegen 10:45 Uhr informierte die 18-jährige Geschädigte die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg darüber, dass ihr Krad entwendet wurde. Die Geschädigte stelle am Sonnabend gegen 20:00 Uhr ihre CWR 125R Honda (Farbe: schwarz-silber) gesichert vor dem Wohnhaus in Gegensee ab. Unbekannte Täter entwendeten die CWR Honda. Es entstand ein Schaden von ca. 850,-Euro.

Durch die Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Feststellung des Krades. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.