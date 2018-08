Gefährliche Körperverletzung in Neustadt-Glewe

von svz.de

12. August 2018, 09:19 Uhr

Am Abend des 10.08.2018 kam es gegen 19:15 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen drei alkoholisierten, litauischen Männern in der Otto-Lilienthal-Straße in Neustadt-Glewe. Zeugenaussagen zufolge gab es erst eine verbale Streitigkeit zwischen den 23 und 25 Jahre alten Tätern und dem 28-jährigen Opfer. Die zwei Tatverdächtigen schlugen anschließend gemeinsam auf das Opfer ein, bis es zu Boden ging. Dann traten die Täter mehrmals gegen den Kopf und Oberkörper des Opfers und flüchteten vom Tatort. Das Opfer erlitt durch die Tritte stark blutende Gesichts- und Kopfverletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Ludwigslust eingeliefert.

Die Täter konnten durch eine anschließende Nahbereichsfahndung durch die Polizeikräfte festgestellt werden. Beide Personen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Der Grund der Auseinandersetzung ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.