Ganzlin/Plau am See: Motorradfahrer schwer verletzt

erstellt am 27.Dez.2017 | 16:04 Uhr

Unfall am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Region: Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der B 103 bei Ganzlin schwer verletzt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am Mittag auf einer Straßenkreuzung. Das Krad war ersten Erkenntnissen zufolge von einer Nebenstraße kommend auf die B 103 aufgefahren. Der Motorradfahrer wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, die Höhe ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt jetzt zur konkreten Unfallursache.