Gadebusch: Einbruchdiebstähle in Gärtnereien

von svz.de

16. August 2018, 15:49 Uhr

Vom 14. zum 15. August verzeichnete die Polizei in Gadebusch zwei Einbrüche in Gärtnereien in ihrem Zuständigkeitsbereich. So drangen unbekannte Täter in ein Blumengeschäft in Lützow, Gadebuscher Straße, ein und richteten einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR an. Der Stehlschaden hingegen tendierte nahezu gen null. In Gadebusch brachen Unbekannte in eine Gärtnerei in der Rehnaer Straße ein. Auch hier überstieg der angerichtete Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR die erlangte Beute bei Weitem. Ob die Straftaten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. An beiden Tatorten kam der KDD zum Einsatz und übernahm die Spurensuche und -sicherung. Die Sachbearbeitung übernahm die Kripo in Gadebusch.

Zeugen, die relevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter 03886/7220 zu melden.