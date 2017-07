Gadebusch: Auto kollidiert mit Transporter

Zwei defekte Fahrzeuge und eine verletzte Fahrerin eines Pkw sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonnabend gegen 12 Uhr an der Kreuzung Lessing-Straße Ecke Heinrich-Heine-Straße in Gadebusch ereignete. Nach SVZ-Informationen stand auf Höhe der Kreuzung der Transporter eines Paketunternehmens. Eine Frau, die mit ihrem Pkw auf die Kreuzung fuhr, hatte womöglich den Transporter übersehen. Es kam zur Kollision. Die Fahrerin musste daraufhin mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden. Der Transporter war nicht mehr fahrtüchtig.

erstellt am 16.Jul.2017 | 16:17 Uhr