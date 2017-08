Prohn : Frau wird von eigenem Auto überrollt und stirbt

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Eine 66 Jahre alte Frau ist in der Nähe von Stralsund von ihrem eigenen Auto überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Sie hatte am Donnerstag ihren Wagen auf einer Hofeinfahrt mit Gefälle abgestellt und wollte ihn entladen, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Dabei habe sich das Auto in Bewegung gesetzt und die Frau überrollt. Sie wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie. Die 66-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später ihren schweren Verletzungen erlag. Weshalb das Auto in Prohn in Mecklenburg-Vorpommern los rollte, wird nun untersucht.

von svz.de

erstellt am 10.Aug.2017 | 21:33 Uhr