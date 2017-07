Fischkutter sinkt in Kühlungsborner Marina

Im Hafen von Kühlungsborn ist am Donnerstagmorgen ein Fischkutter gekentert und gesunken. Zuvor hätten die drei Fischer beim Ausfahren einen Wassereinbruch bemerkt und waren umgekehrt, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Donnerstag mit. Bis zum Liegeplatz schaffte es das rund zehn Meter lange Boot aber nicht mehr. Die drei Fischer konnten sich unverletzt selbst retten. Ein Seenotrettungsboot schleppte den Havaristen in eine Ecke des Hafenbeckens, in der eine Ölsperre um das Wrack ausgelegt wurde, hieß es weiter. Die Ursache für den Wassereinbruch sei noch unklar, erklärte die Wasserschutzpolizei, die nun die Ermittlungen aufnimmt.

erstellt am 27.Jul.2017 | 12:16 Uhr