Feldberg: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Außenbordmotors eines DLRG-Rettungsbootes

von svz.de

02. Juli 2020, 10:42 Uhr

In der Nacht vom 30.06.2020 zum 01.07.2020 ist es im Bereich Feldberg am Badestrand Lichtenberg am Badesee Breiter Luzin zum Diebstahl eines Außenbordmotors eines dort festgemachten DLRG-Rettungsbootes gekommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand haben bislang unbekannte Täter die Sicherungen des Bootsmotors entfernt und den 15 PS Außenbordmotor der Marke Yamaha S15 CMHS in der Farbe Blau im Wert von 3000EUR entwendet. Das DLRG Rettungsboot ist aufgrund des Diebstahls vorerst nicht nutzbar.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Neustrelitz haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981- 258 224 zu melden