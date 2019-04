Feldberg: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

20. April 2019, 16:58 Uhr

Am 20.04.2019 gegen 10:05 Uhr kam es auf der L341 zwischen den Ortschaften Lüttenhagen und Feldberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 63-jährige Fahrer eines PKW Mercedes die L341 aus Richtung Lüttenhagen kommend in Richtung Feldberg. Auf Höhe eines Feldweges beabsichtigte er nach rechts in diesen abzubiegen und verringerte die Geschwindigkeit.

Der hinter ihm fahrende 39-jährige Fahrer eines PKW Skoda beachtete dies und bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Der hinter dem Skoda fahrende 70-jährige Fahrer eines PKW Peugeot bemerkte zu spät, dass der Fahrer des Mercedes abbiegen wollte und konnte sein Fahrzeug nicht mehr ausreichend abbremsen. Er fuhr auf den PKW Skoda auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des PKW Peugot, der Fahrer PKW Skoda und seine 41-jährige Beifahrerin schwerverletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5.000,-Euro.