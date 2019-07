Feldberg: Unbekannte Täter sprengen zwei Automaten auf

von svz.de

06. Juli 2019, 17:31 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag sprengten unbekannte Täter mehrere Automaten in Feldberg auf. So wurde in der Straße Alter Landweg auf dem Gelände einer Tankstelle der Münzautomat an der Waschbox gewaltsam geöffnet. Auf dem Parkplatz An der Fährer 1 wurde ein Parkscheinautomat aufgesprengt. In beiden Fällen gelang es den Tätern nicht, an Geld zu gelangen. Der Sachschaden an den Automaten wird auf etwa 5000 Euro beziffert.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeirevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981-258224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden.