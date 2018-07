Feldberg am See: 79-Jähriger stirbt beim Baden

von svz.de

28. Juli 2018, 09:53 Uhr

Am 27.07.2018 gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es am Badestrand in Feldberg am See zu einem Badeunfall gekommen ist. Beim Eintreffen der Eingesetzten Polizeibeamten bestätigte sich der Sachverhalt. Durch Zeugen war ein 79-jähriger Mann dabei beobachtet worden, wie dieser auf den Steg in der Badeanstalt ging und über eine Leiter ins Wasser stieg. Da ihnen der Steg die Sicht versperrte konnten sie ihn ab diesem Zeitpunkt nicht mehr sehen. Da er auch nach zwei Minuten nicht wieder in ihrem Sichtfeld auftauchte, gingen sie auf dem Steg, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei musste sie feststellen, dass der 79-Jährige in zwei Meter Entfernung auf dem Grund des Sees lag. Die Zeugen sprangen ins Wasser und bargen den Leblosen aus dem Wasser. Durch eine anwesende Ärztin wurde versucht den Mann wieder zu beleben. Dies blieb jedoch ohne Erfolg. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.