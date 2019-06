Fährhafen Mukran: Arbeitsunfall

von svz.de

Am 25.06.2019 gegen 14:05 Uhr wurden bei Arbeiten an einem Liegeplatz im Fährhafen Mukran zwei Arbeiter verletzt. Ein Arbeiter zog sich Verletzungen im Gesicht zu, nachdem sich ein Metallträger löste. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen. Ein zweiter, am Knie verletzter Arbeiter, wurde mit dem RTW ins Krankenhaus nach Bergen verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.