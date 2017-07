Exhibitionist in Boizenburg

Nach einem Vorfall in Boizenburg bittet die Polizei um Hinweise zu einem Mann, der am Sonntagvormittag in als Exhibitionist in Erscheinung getreten sein soll. Der unbekannte Passant soll nach ersten Erkenntnissen zwischen 10 und 11 Uhr zwei Kinder im Eichenweg belästigt haben. So soll er sich in ihrer Gegenwart in den vorderen Bereich seiner geöffneten Hose gefasst haben. Zu einer Entblößung kam es offenbar nicht. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg, Telefon 038847/ 6060 entgegen.

von svz.de

erstellt am 12.Jul.2017 | 16:21 Uhr