Exhibitionist auf Parkbank in Stralsund

von svz.de

02. Oktober 2018, 13:49 Uhr

Im Stralsunder Stadtwald hat sich nach Aussagen einer 41-jährigen Hinweisgeberin ein bisher unbekannter Mann am Montagnachmittag gegen 14 Uhr vor ihr entblößt. Die Geschädigte fuhr auf ihrem Rad auf dem Waldweg am Moorteich in Richtung Friedrich-Engels-Straße. Dabei ist sie nach derzeitigem Kenntnisstand an einer Parkbank vorbeigefahren, auf der der Beschuldigte saß. Laut ihrer Aussage ist der Tatverdächtige in diesem Moment aufgestanden und zeigte ihr mit heruntergelassener Hose sein Geschlechtsteil.

Die Frau beschreibt den mutmaßlichen Exhibitionisten wie folgt: ca. 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und pummelige Statur, kurze schwarze Haare, Kleidung: graue Jogginghose, helles Kapuzenshirt

Zudem gab die Frau an, dass neben der Bank ein Fahrrad angelehnt war, das vermutlich dem Tatverdächtigen gehörte.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0395/5582-2224 oder an der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de entgegen.