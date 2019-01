Einbruchdiebstähle in Gadebusch und Renzow

von svz.de

11. Januar 2019, 11:48 Uhr

In der Zeit vom 09. zum 10. Januar drangen unbekannte Täter auf ein Firmengelände in Renzow vor und brachen gewaltsam in zwei Gewerbebetriebe ein. Dort entwendeten sie Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro und richten Schäden an Türen und Schlössern an. Die Polizei Gadebusch untersuchte den Tatort und nahm eine Strafanzeige auf.

Im selben Zeitraum, vom 09. zum 10. Januar (04:30 Uhr), brachen Unbekannte in mehrere Hallen, die sich auf dem Gelände der Straßenmeisterei in der Industriestraße in Gadebusch befinden, ein. Beute machten die Täter dort offenbar nicht, richteten jedoch einen Sachschaden in dreistelliger Höhe an.

Ob die beiden Einbruchdiebstähle im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Kripo Gadebusch übernommen hat.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Gadebusch (03886/722 0) zu wenden.