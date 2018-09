Einbrecher in Rostock auf frischer Tat gefasst - Haftbefehl

von svz.de

30. September 2018, 15:36 Uhr

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Rostock auf frischer Tat ertappt worden. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses war am frühen Samstagmorgen von einem lauten Geräusch im Treppenhaus geweckt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Hausflur habe er einen Fremden gesehen, der sich über einen Karton beugte und suchend hineinsah. Der Anwohner rief die Polizei, die den Verdächtigen fasste und Einbruchswerkzeug bei dem 45-jährigen, polizeibekannten Mann fand. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen seien mehrere beschädigte Wohnungs- und Hauseingangstüren in der Umgebung entdeckt worden. In eine Wohnung sei der Täter eingedrungen und habe unter anderem Bargeld erbeutet. Am Sonntag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.