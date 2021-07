Kriminalität : Ehrenmal in Teterow mit Hakenkreuzen besprüht: Ermittlungen

Unbekannte haben ein Ehrenmal für Weltkriegstote in Teterow (Landkreis Rostock) geschändet.

Teterow | Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, wurden drei Hakenkreuze und mehrere Sprüche mit schwarzer Farbe an den Turm des Denkmals gesprüht, das für 300 im I. Weltkrieg Gefallene einer Teterower Kirchengemeinde errichtet wurde. Ein Freizeitsportler habe den Vorfall am Sonntagmorgen gemeldet. Die Polizei ermittelt wegen der Verwendung von Zeichen ve...

