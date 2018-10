E-Bike in Binz gestohlen

von svz.de

19. Oktober 2018, 13:42 Uhr

Am Donnerstag wurden die Beamten des Polizeirevieres Sassnitz über einen Diebstahl informiert, der sich in Binz ereignet hat. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter gestern in der Zeit von etwa 9 Uhr bis 14.15 Uhr Zutritt zu einem Keller in der Wylichstraße und entwendeten dort ein schwarzes Elektrofahrrad der Marke Flyer. Das im Keller des Mehrfamilienhauses (Ecke Schillerstraße) gesicherte E-Bike wird mit einem Wert von etwa 2500 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Sassnitz hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und bittet im Rahmen dieser um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Personen in der Wylichstraße gesehen haben, und Angaben zu ihnen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392 / 3070 zu wenden.