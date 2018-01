Drogenfund nach Durchsuchungsmaßnahmen bei Wismar und Kiel

von svz.de

erstellt am 14.Jan.2018 | 10:54 Uhr

In den späten Abendstunden des 13.01.2018 kam es in Menzendorf bei Wismar zu einem Polizeieinsatz. Bei der Durchsuchung eines Einfamilienhauses, die mehrere Stunden andauerte, konnten bei dem 56-jährigen Täter Betäubungsmittel und für den Anbau von Marihuana benötigte Utensilien sichergestellt werden. Zudem wurden Hinweise erlangt, die auf einen ähnlichen Fund in Kiel hindeuteten.

In der weiteren Folge wurden durch die Kieler Polizei ebenfalls Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Im Ergebnis konnten auch hier Betäubungsmittel im unteren dreistelligen Grammbereich sichergestellt werden. Gegen beide Täter wird nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet.