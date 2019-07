Drogendealer aus Teterow festgenommen

von svz.de

05. Juli 2019, 10:00 Uhr

Seit März 2019 ermittelte die Kriminalpolizeiinspektion Rostock gegen einen 34-jährigen Tatverdächtigen, der in Teterow mit illegalen Betäubungsmitteln handeln soll. Am Mittwoch erfolgten in diesem Zusammenhang in Teterow drei Durchsuchungen. Der bereits einschlägig vorbestrafte Tatverdächtige wurde festgenommen.

Aufgefunden wurde die gesamte Bandbreite illegaler Drogen, u.a. Amphetamin, Marihuana, Ecstasy und Kokain - insgesamt knapp ein halbes Kilo Drogen.

Wie die Ermittlungen ergaben, ist dies die jederzeit verfügbare Menge, mit der Tatverdächtige sicherstellte, seine Konsumenten in Teterow beliefern zu können. Neben den Drogen wurden weiterhin 5000 EUR Bargeld sowie Beweise, die auf Handel mit Betäubungsmitteln hinweisen, sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde am 04.07.2019 dem Haftrichter in Güstrow vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.