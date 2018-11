Drei Fahrraddiebe in Rostock festgenommen

von svz.de

07. November 2018, 06:36 Uhr

Ein ungewöhnlichen Fahrraddiebstahl wurde der Polizei am 6. November gegen 14.30 Uhr auf dem Campusgelände in der Ulmenstraße gemeldet. Das Kuriose: Der Hinweisgeber hat sein Fahrrad an einer anderen Stelle auf dem Uni-Gelände mit einem fremden Schloss versehen wiedergefunden. Ein weiteres Fahrrad war an diesem angeschlossen.

Durch eingesetzte Beamte der operativ taktischen Einsatzgruppe wurde wenig später beobachtet, wie zwei Männer dieses Fahrradschloss öffneten. Eine durchgeführte Kontrolle ergab, dass diese zuvor das Fahrrad gestohlen und anderswo zum Abtransport bereitgestellt hatten.

Zudem wurden bei der Durchsuchung der Personen diverse Tatwerkzeuge gefunden. Nachdem die 20- und 28-jährigen Täter aus der polizeilichen Maßnahme entlassen wurden, wurde kurz darauf ein Transporter in der Tschaikowskistraße kontrolliert. In diesem befanden sich drei Personen, unter anderem die zuvor genannten Täter. Im Laderaum fanden die Beamten vier weitere hochwertige Fahrräder, die ebenfalls gestohlen wurden. Neben den sichergestellten Fahrrädern wurde auch der Transporter beschlagnahmt und die drei Täter festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Täter für weitere Diebstahlshandlungen verantwortlich sind.