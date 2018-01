Dolgen am See: Kläranlagen-Laster kracht in Wohnhaus

von svz.de

erstellt am 05.Jan.2018 | 16:20 Uhr

Ein mit Abwasser beladener Lastwagen ist im Landkreis Rostock in ein Wohnhaus gekracht. Nach Polizeiangaben hatte sich die Handbremse des Lkw gelöst, als der 51 Jahre alte Fahrer am Freitag gerade eine Kläranlage in Striesdorf in Dolge am See abpumpte. Der Laster sei daraufhin auf der abschüssigen Straße losgerollt und in einen Bungalow gekracht. Die Hauswand wurde den Angaben zufolge stark beschädigt. Der Schaden betrage rund 40 000 Euro. Der Fahrer sei leicht verletzt worden.