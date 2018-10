Dömitz: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

von svz.de

19. Oktober 2018, 13:40 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall in Dömitz sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen soll am Donnerstagmorgen der Fahrer eines grauen Skoda mit Sternberger Kennzeichen in Höhe der Ausfahrt Einkaufszentrum nach links auf die Straße "Am Floßgraben" eingebogen sein. Dabei sei er mit der rechten vorderen Fahrzeugseite gegen das Hinterrad eines in Richtung Hohe Brücke fahrenden Fahrrads gestoßen. Der Fahrer soll anschließend, ohne anzuhalten, in Richtung Hafenplatz weitergefahren sein.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden. Es ist möglich, dass auch an dem Fahrzeug Beschädigungen vorhanden sind. Hinweise zu diesem Vorfall, zum Fahrzeug oder zum Fahrer nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.