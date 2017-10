Dobbertin: Erneuter Betrugsversuch

von svz.de

erstellt am 22.Okt.2017 | 15:55 Uhr

Erneut ist es zu einem Betrugsversuch in der Region gekommen. Eine Dobbertinerin habe angeblich in einem Gewinnspiel 49 000 Euro gewonnen. Dieser Gewinn wurde per Telefon mitgeteilt. Des Weiteren sollte die Geschädigte vorab zwischen 700 bis 900 Euro bezahlen – angeblich anfallende Notarkosten.

In der Vergangenheit ist es immer wieder zu Betrugsversuchen per Telefonanruf gekommen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang immer wieder, nicht auf die Forderungen einzugehen, keine Vermögenswerte am Telefon zu verraten. Am besten auflegen und selbst die Polizei anrufen.