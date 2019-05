Demmin: Wohnungsbrand mit einer verletzten Person

von svz.de

30. Mai 2019, 21:00 Uhr

Am Donnerstag gegen 16:45 Uhr informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises die Leitstelle der Polizei über einen Wohnungsbrand in der Demminer Ebertstraße. Nachdem die Rauchmelder in der Wohnung eines 56 Jahre alten Mieters ausgelöst hatten und auf Klingeln und Klopfen niemand in der Wohnung reagierte, öffnete ein 51-jähriger Nachbar die Wohnungstür und fand den 56-Jährigen schlafend in der Wohnung. Er weckte ihn und brachte ihn aus der Wohnung ins Freie. Auslöser für den Brand war ein Kochtopf mit Essen auf dem angeschalteten Herd, welcher in Brand geraten war.

Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung. Es entstand Sachschaden von ca. 150 Euro. Der Mieter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde mittels RTW ins Krankenhaus Demmin gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Demmin war mit 18 Kameraden im Einsatz und hat die Gefahr beseitigt und im Anschluss die Wohnung gelüftet. Eine weitere Wohnung musste geöffnet werden, da auch dort die Rauchmelder in Betrieb waren. Dort kam es zu keinen Schäden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.