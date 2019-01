Demmin: Täter bei Einbruch in Kiosk gestellt

von svz.de

03. Januar 2019, 06:40 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass in der Jägerstraße in einen Kiosk eingebrochen wird. Daraufhin konnten am Tatort drei Personen auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen werden. Sie hatten die Tür bereits aufgebrochen und waren in den Vorraum des Kiosk eingedrungen.

Bei den Tätern handelte es sich um einen polizeibekannten 35-jährigen Demminer, eine 41-jährige Demminerin und deren 11-jährigen Sohn. Ein entsprechendes Tatwerkzeug konnte festgestellt werden. Die weitere Bearbeitung wurde direkt durch die Kriminalpolizei übernommen. Der 11-Jährige wurde in Absprache mit dem Kindernotdienst und der Mutter direkt in Obhut seiner 15-jährigen Schwester übergeben.

Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.