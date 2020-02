Demmin: Diebstahl eines Pkw

von svz.de

26. Februar 2020, 06:52 Uhr

Am Dienstagabend zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen grauen Pkw BMW 3er Reihe vom Parkplatz des Kaufland-Markts in der Drönnewitzer Straße 1 in Demmin. Das Fahrzeug war dort gesichert abgestellt worden.

Gegen 21.30 Uhr meldete ein Bürger einen brennenden Pkw am Schwarzen See zwischen Ganschendorf und Gehmkow. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sarow am Brandort und löschten das Fahrzeug. Es wurde festgestellt, dass es sich bei dem Pkw um den zuvor entwendeten BMW handelte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Pkw-Diebstahls im besonders schweren Fall und Brandstiftung. Angaben zum Täter können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Zur Aufklärung dieser Straftat bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung dienen, nimmt die Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998/254-0, die Internetwache, unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.