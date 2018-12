Demmin: Diebstahl eines Kleintraktors "New Holland"

von svz.de

27. Dezember 2018, 10:19 Uhr

Im Zeitraum vom 21.12.2018 bis zum 25.12.2018 ist es zu einem Einbruch in einen Landwirtschaftsbetrieb im Klänhammer-Weg in Demmin gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem umfriedeten Gelände verschafft und dann einen Kleintraktor der Marke New Holland entwendet. Auf Grund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass die Täter das Gelände über die angrenzende Ackerfläche bis zur Straße Am Erlenberg verlassen haben. Der entwendete Kleintraktor ist blau, ein Schlepper mit Frontlader und hat einen Wert von ca. 13.000 Euro.

Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienlich Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224.