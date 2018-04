Demmin: Brand eines Einfamilienhauses

von svz.de

11. April 2018, 18:37 Uhr

Am 11.04.2018 gegen 16:00 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Einfamilienhaus in 17109 Demmin im Richtgrabenweg gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Aus bisher unbekannter Ursache brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses (Bungalowstil) in voller Ausdehnung. Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Demmin in Loitz konnte das Feuer gelöscht werden. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000,-EUR. Während des Brandes befanden sich keine Personen im Wohnhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.