Demmin: Auto fährt frontal gegen Baum - Mann lebensgefährlich verletzt 

von svz.de

erstellt am 10.Nov.2017 | 13:21 Uhr

Bei einem Unfall nahe Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Freitag ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 41-Jährige kam in einer Linkskurve bei Lindenberg nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Demminer kam per Hubschrauber in eine Klinik. Die Landesstraße 272 musste zur Bergung zeitweise gesperrt werden. Am Auto entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist unklar.