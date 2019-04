Brücke 10. Jahrestag: Autounfall beim Fahrspurwechsel

von Polizei Neubrandenburg/SVZ

21. April 2019, 10:01 Uhr

Am Samstag dem 20.04.2019, gegen 18.25 Uhr, ereignete sich auf der Brücke 10. Jahrestag ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Opel die Demminer Straße stadteinwärts und beabsichtigte auf der Brückenanfahrt, einen Fahrstreifenwechsel nach links durchzuführen.

Ein in gleicher Fahrtrichtung vorausfahrender Audi vollzog zeitgleich einen Fahrstreifenwechsel.

Aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes des Opel zum vorausfahrenden Auto wurde vermutlich zur Kollisionsvermeidung eine Gefahrenbremsung vorgenommen, in deren Folge der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Das Fahrzeug kollidierte mit dem linken Bordstein und fuhr in der weiteren Folge auf die beginnende Schräge einer Stahlschutzplanke.

Hier kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Durch Unfallzeugen im Folgeverkehr wurde der Fahrzeugführer aus seinem Fahrzeug geborgen. Dieser blieb unverletzt.

Anschließend wurde das Auto wieder auf die Räder gestellt und an den Fahrbahnrand geschoben. Es blieb fahrbereit. Am verunfallten Auto entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro, an der Stahlschutzplanke von ca. 1000 Euro. Durch Beamte des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg erfolgte die Unfallaufnahme.