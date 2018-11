Brandstiftung in Dassow

von svz.de

03. November 2018, 08:38 Uhr

Unbekannte haben am Freitagabend in Dassow in der Lübecker Straße in einem Durchgang Mülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf eine Hausfassade eines Einfamilienhauses über. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dassow brachten das Feuer unter Kontrolle. Durch das Feuer ist ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.