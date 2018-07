Brandmelderalarm in Güstrower Mehrfamilienhaus

von svz.de

22. Juli 2018, 19:35 Uhr

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Sonntagnachmittag gegen 17:00 Uhr. In einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus in der Werner-Seelenbinder-Straße hatte ein Brandmelder ausgelöst.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand hatte sich der Abfalleimer in einer Wohnung entzündet. Die 54-jährige Mieterin konnte das Feuer vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. Personen wurden nicht verletzt. Zum möglichen Sachschaden aufgrund der Rauchgasniederschläge in der Wohnung liegen keine Informationen vor.

Die Ermittlungen zur möglichen Ursache dauern an.