Brände : Brand in Lagerhalle in Stralsund: 150 000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Stralsund ist ein Sachschaden von rund 150 000 Euro entstanden.

Stralsund | Ein in der Halle abgestellter Radlader sei am Donnerstag in Brand geraten und vollständig zerstört worden, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Das Feuer griff auf einen weiteren Radlader und auf Teile der Lagerhalle über. Die Brandursache war zunächst unklar. ...

