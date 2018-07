Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin

von Polizeipräsidium Rostock

19. Juli 2018, 08:52 Uhr

Am 18.07.2018 gegen 18 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hegelstraße 57 im Stadtteil Mueßer Holz in Schwerin zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung.

Durch die sofort alarmierten Feuerwehren der BFW Schwerin und der FFW Schlossgarten konnte der Brand in der Erdgeschosswohnung schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, sodass dieser nicht auf die angrenzenden Wohnungen des MFH übergreifen konnte. In der Erdgeschosswohnung geriet die Couch im Wohnzimmer in Brand. Das Feuer griff dann auf umliegende Möbelstücke über, konnte jedoch durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die 24-jährige Wohnungsinhaberin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt.