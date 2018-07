Brand eines Werkstattgebäudes bei Teterow

von Polizeipräsidium Rostock

17. Juli 2018, 07:49 Uhr

Am 16.07.2018, gegen 14.45 Uhr, kam es in Dalkendorf bei Teterow zu einem Brand in einem Werkstattgebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in dem Gebäude Schweißarbeiten an einem Fahrzeug durchgeführt.

Hierdurch geriet zunächst das Fahrzeuginnere in Brand. Anschließend dehnte sich das Feuer auf das Gebäude aus. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden beträgt ca. 10.000 EUR.