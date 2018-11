Brand eines Bungalows in Sommersdorf

von svz.de

05. November 2018, 20:27 Uhr

Am Montag gegen 15 Uhr kam es in Sommersdorf zum Brand eines aus Holz gefertigten Bungalows. Durch den Mitarbeiter einer beauftragten Firma wurden Arbeiten an der Wasserleitung des Gebäudes durchgeführt, in deren Folge es vermutlich zur Explosion des im Badezimmer befindlichen Durchlauferhitzers kam. In der weiteren Folge geriet der Durchlauferhitzer in Brand. Das Feuer griff anschließend auf das gesamte Bad über. Der Handwerker begann umgehend mit den Löscharbeiten. Bei diesen erlitt er leichte Brandverletzungen und es bestand bei ihm der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Durch die eingesetzte Rettungskräfte wurde der verletzte 53-Jährige zur weiteren Behandlung ins Klinikum Waren verbracht. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Sommersdorf, Malchin und Schönfeld, welche mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand schnell gelöscht und eine Ausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 EUR geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.