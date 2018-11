Brand einer Gartenlaube in Torgelow

von svz.de

09. November 2018, 06:43 Uhr

Eine Gartenlaube in der Eggesiner Straße ist am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr im Torgelower Stadtgebiet in Brand geraten. Beamte der Polizei Ueckermünde, der Feuerwehr Torgelow und des Kriminaldauerdienstes waren im Einsatz.

Das Feuer wurde durch 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach derzeitigen Feststellungen brannte die Laube in der Gartenanlage "Ueckerblick" vollständig nieder. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Weiterhin wurde festgestellt, dass die Tür am Haupteingang der Gartensparte vermutlich aufgetreten wurde. Ob hier ein Zusammenhang besteht, wird durch die Kriminalpolizei überprüft. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes aufgenommen und nun wegen des Verdachts der Brandstiftung geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Brand machen können ,sich bei der Polizei Ueckermünde, in jeder anderen Polizeidienststelle oder unter www.polizei.mvnet.de zu melden.