Boot samt Bootstrailer in Greifswald entwendet

02. Oktober 2018, 14:07 Uhr

Ein Boot des Herstellers Quicksilver ist in der Zeit vom 25. September bis 1. Oktober in Greifswald am Gorzberg entwendet worden. Der weiße Küstenkreuzer stand auf einem Bootstrailer, der mittels Diebstahlsschutzvorrichtung gesichert war. Außerdem befand sich noch ein 90 PS starker 4-Takt-Außenborder am Boot. Die Diebstahlssicherung des Trailers wurde überwunden und der voll beladene Anhänger abtransportiert. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 19.000 Euro.