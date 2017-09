Boot in Gothmann geklaut: Zeugen gesucht

von svz.de

12.Sep.2017

Nach dem Diebstahl eines Ruderbootes in Gothmann bei Boizenburg bittet die Kriminalpolizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Unbekannte Täter hatten in der Nacht zum 22. August dieses Jahres von einer Anlegestelle an der Sude ein gesichertes grünes Ruderboot von seinem Liegeplatz entwendet. Das Boot besitzt am Bug die Aufschrift „Little Dragon“ in Kunstschrift. Außerdem sind an dem Boot Bootslampen befestigt. Gesucht werden Zeugen, die Beobachtungen zu dem Diebstahl oder Angaben zu den unbekannten Tätern bzw. zum Verbleib des Bootes machen können. Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei (Tel. 038847/ 6060) in Boizenburg entgegen.