Boltenhagen: Polizei stellt Kennzeichendiebe auf frischer Tat

03. April 2018, 08:51 Uhr

Am frühen Montagmorgen meldete sich eine Anruferin aus Boltenhagen bei der Polizei und teilte mit, dass sich ein Täter an den Kennzeichen eines in der Ostseeallee abgestellten Autos zu schaffen machte. Anschließend entfernte sich der tatverdächtige Mann in einem Fahrzeug vom Tatort.

Die sofort eingesetzten Polizisten konnten den flüchtigen PKW im Anschluss feststellen und mehrere Personen festsetzen. Eine Durchsuchung des Fahrzeuges führte zum Fund von zwei Kennzeichen, die aus Diebstahlshandlungen stammten.

Da der tatverdächtige Fahrzeugführer sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch illegaler Betäubungsmittel stand, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Daneben verfügte der Mann auch nicht über eine Fahrerlaubnis, der genutzte PKW war nicht zugelassen oder versichert und zudem mit nicht dazugehörigen Kennzeichen versehen.

Den Eigentümern der gestohlenen Kennzeichen konnten diese noch am gleichen Tag übergeben werden.

Ein herzlicher Dank gilt den beiden Zeuginnen, die bedacht reagiert hatten und der Polizei so ein schnelles Eingreifen ermöglichten.