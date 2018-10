Boizenburg: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

von Polizeipräsidium Rostock

29. Oktober 2018, 21:16 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Boizenburg wurde ein 17-jähriger Kradfahrer schwer verletzt. Gegen Nachmittag befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem PKW die Schwanheider Straße aus Richtung des Boizenburger Krankenhauses kommend. Als der 26-Jährige nach links in den Grünen Weg abbog, übersah er den aus der Schwanheider Straße entgegenkommenden Kradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte frontal mit dem abbiegenden PKW. Der Kradfahrer stürzte in Folge von seinem Krad.

Durch die unmittelbar eintreffenden Rettungskräfte wurde der Kradfahrer noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Lüneburg verbracht. Zum Glück trug der Kradfahrer einen Schutzhelm, welcher lebensbedrohliche Verletzungen verhindern konnte. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Das Krad hat einen Totalschaden. Der insgesamt verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 3500 Euro.

Zeitweise musste die Kreuzung Schwanheider Straße Ecke Grüner Weg komplett gesperrt werden. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Pkw-Fahrer aufgenommen.